Storm richt schade aan op begraafplaats Wildervank

WILDERVANK – Op begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank zijn afgelopen nacht, tijdens de zware storm die over de regio trok, vijf bomen omgewaaid. Meerdere bomen kwamen op graven terecht. Hoe groot de schade precies is, is op dit moment nog niet bekend.
In de middag bezochten verschillende nabestaanden de begraafplaats om te kijken in welke staat de graven van hun dierbaren verkeerden. Op meerdere plekken lagen zware stammen en afgebroken takken over grafmonumenten, wat zichtbaar indruk maakte op de aanwezigen.
De begraafplaats werd in juni 2020 eveneens getroffen door stormschade. Ook toen waaiden meerdere bomen om, wat destijds leidde tot ingrijpende opruim- en herstelwerkzaamheden.
Ook schade ook op begraafplaats Buitenwoelhof Veendam
Op begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam waren eveneens sporen van de storm zichtbaar. Bij de ingang was één boom omgewaaid. Verder lagen op verschillende paden takken en bladeren, maar de overlast bleef beperkt. Bij één graf hing een losse tak boven het monument, wat aandacht vroeg van de gemeente. De totale impact bleef gering.
Toegangshek begraafplaats Grote Kerk Veendam afgezet
Bij de begraafplaats naast de Grote Kerk in Veendam was het toegangshek zaterdag afgezet met rood lint. Hoe de situatie precies is, is nog onbekend. Een deel van de begraafplaats staat vol met hoge bomen, waardoor vanaf de lucht of op afstand moeilijk is in te schatten of er schade is ontstaan. Op de open gedeelten waren geen bijzonderheden zichtbaar.
R.K.-begraafplaats Boven Oosterdiep zonder stormschade
De R.K.-begraafplaats aan het Boven Oosterdiep, bereikbaar via de brug De Hoop bij huisnummer 118, lag er ongeschonden bij. Op deze locatie waren geen sporen van stormschade zichtbaar; het terrein was netjes en onaangetast.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl