Veel geluk bij stormschade kinderboerderij Veendam

VEENDAM – De zware storm van vrijdag op zaterdag zorgde rondom de kinderboerderij in Borgerswold voor een heftig en chaotisch beeld. Vanaf de grond leek het alsof meerdere bomen op het gebouw waren gevallen en er forse schade was ontstaan.
Dronebeelden tonen echter dat de kinderboerderij veel geluk heeft gehad. Het hoofdgebouw is grotendeels ongedeerd gebleven. Alleen een buitenhok naast het pand is bedolven onder afgebroken takken. De constructie van het hoofdgebouw zelf is niet geraakt.
Ook de duiventil, die tussen omgevallen bomen en takken staat, blijkt ongeschonden. Ondanks de ravage rondom het terrein heeft de duiventil geen zichtbare schade opgelopen.
Op de toegangsweg naar de kinderboerderij en ’t Hoeske zijn zeker drie forse bomen omgewaaid, waardoor het gebied moeilijk bereikbaar is.
De gemeente meldt dat de kinderboerderij eerst gesloten blijft vanwege omgevallen bomen. De dieren maken het goed en zijn ongedeerd gebleven.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl