Voor de 26ste keer Vaderdag Oldtimerrit in Blijham

BLIJHAM – Vandaag organiseerden Pieter en Lineke Dekker voor de 26ste keer de inmiddels befaamde Vaderdag Oldtimerrit Blijham.
De Vaderdag Oldtimerrit is een jaarlijks terugkerend evenement voor auto’s ouder dan 25 jaar. Voor deze toerrit was, zoals elk jaar, veel belangstelling. Er reden 55 auto’s mee.
Dit jaar was de start op de parkeerplaats bij Het Scheuveltje. De auto’s werden door burgemeester Jaap Velema “weggevlagt”. Ze maakten een toerrit door de provincie Groningen, met als eindpunt Blijham.
Dit was tevens de afsluiter van de Feestweek van Blijham.
Foto’s: Jan Glazenburg, klik hier voor alle foto’s