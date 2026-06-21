Westerwolde Rijgt, de tuinen: Ginkgo Biloba en MOW/Museum Westerwolde

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht: MOW/Museum Westerwolde en Ginkgo Biloba Bellingwolde

Ginkgo biloba, dat is de naam van de tuin van Roelof en Hennie Luttel in Bellingwolde. Genoemd naar de Japanse notenboom die in de voortuin staat. Inmiddels heeft de boom voor het huis gezelschap gekregen van een kleiner soort en staat er in de achtertuin nog een aantal in potten.

Het is een langgerekte tuin, verdeeld in drie tuinkamers, waardoor het geheel niet in één keer te overzien is. In de voorste tuinkamer ligt de vijver, met mooie oeverbeplanting en veel dieren- en insectenleven. Daar is het heerlijk zitten en genieten van het vijverleven. In de zomer, dus ook tijdens WWR, laat de tuin een zee van bloemen zien van vele soorten vaste planten. In het derde gedeelte ligt de moestuin. De tuin is door de eigenaren zelf aangelegd en wordt strak onderhouden.

Vandaag waren er Bart Kruizinga en Harm Tabak te gast, die het publiek vermaakten met liedjes in streektaal, country en achtergrondverhaaltjes. In de tuin exposeert Henk Siks met bonsai en keramiek.

Het MOW in Bellingwolde is één van de Bijzondere Locaties, die tijdens WWR tien dagen gratis toegankelijk is en speciaal voor WWR activiteiten of exposities organiseert.

Het MOW programmeert door het jaar heen verschillende tentoonstellingen die steeds vanuit een andere invalshoek het Groninger platteland, speciaal Westerwolde, verkennen. Van 17 mei tot en met 25 oktober duikt het MOW in de bijzondere wereld van bomen en bossen met de expositie Geworteld. Ook vandaag de dag lopen kunstenaars warm voor bomen. In de tentoonstelling zie je werk dat uiteenloopt van schilderkunst, grafiek en keramiek tot textiel en – vanzelfsprekend – hout. Je treft animaties, fotografie in mythische sferen en met documentaire verhalen. Je luistert naar het geluid van verdroging en draagt zelf bij aan een installatie van groeiende jaarringen.

Foto’s: Johannes Velthuis