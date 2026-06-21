Westerwolde Rijgt, de tuinen: Kopje Genieten en Het Tweede Landje

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht: Kopje Genieten en het Tweede Landje in Sellingen.

Kopje Genieten van Christine Rietveld is één van de Bijzondere Locaties, die tijdens WWR tien dagen gratis toegankelijk is en speciaal voor WWR activiteiten of exposities organiseert. Een gezellig theehuis aan de rand van het bos in Sellingen, waar om de terrassen heen kleine borders zijn aangeplant. Dit is gedaan in samenwerking met kleine kwekerijen uit de omgeving in Sellingen. Er is een kruidentuin aangelegd waar de kruiden gebruikt worden voor kruidenthee en in onze keuken. Verder zijn er een aantal borders met vaste planten die zorgen voor het hele jaar door kleur en bloei.

Er zijn exposities van: Ina Savenije (keramiek), Ewoud Bras (fotografie en zeefdruk) en Cora Westerink (analoge collages).

Het Tweede Landje in Sellingen is een plek waar mensen samenkomen, de handen in de aarde steken en samen zorg dragen voor de grond én voor elkaar. Een gezamenlijke biologische moestuin, gedragen door een vaste groep van ongeveer negen tuinders. De opbrengst wordt eerlijk verdeeld onder de tuinders. Wanneer er meer groeit dan direct gebruikt kan worden, wordt dit met een klein groepje verwerkt tot houdbare producten. Ook deze worden weer gedeeld — niets gaat verloren en alles krijgt waarde. Er zijn tijdens WWR exposities van: Saar Snoek en Hedwig Hartmans (textielkunst).

Foto’s: Johannes Velthuis