Witec nieuwe hoofdsponsor van STB

STADSKANAAL – De Stadskanaalster Tennis Bond (STB) heeft een nieuwe hoofdsponsor. Technologiebedrijf Witec uit Stadskanaal verbindt zich voor de komende drie jaar aan de vereniging.

“Sinds een aantal jaren zit STB duidelijk in de lift en hebben we in de afgelopen periode veel nieuwe sponsoren gevonden die een steentje willen bijdragen aan de sportfaciliteiten in Stadskanaal. Met Witec hebben we een prachtige hoofdsponsor aan dat rijtje weten toe te voegen” aldus voorzitter Niels Haring.

Voor Witec is de samenwerking meer dan een sponsorovereenkomst. Het bedrijf, dat dit jaar haar 40-jarig bestaan viert, is al decennialang geworteld in Stadskanaal en omgeving. Veel medewerkers wonen, werken en sporten in de regio.

“Als bedrijf vinden we het belangrijk om iets terug te geven aan de omgeving waarin we al 40 jaar actief zijn,” zeggen eigenaren Eric Vos en Raimon Warta. “Een sterke regio bouw je samen. Daarom dragen we graag bij aan initiatieven die mensen in beweging brengen en verbinden.”

STB investeert de komende jaren verder in haar faciliteiten en speelt daarmee in op de groeiende populariteit van padel. Die ontwikkeling sprak Witec direct aan.

“Wat ons aansprak, was de ambitie achter het plan. Niet stil blijven staan, maar vooruitdenken en investeren in de toekomst van de vereniging én de regio.”

Als onderdeel van de samenwerking wordt jaarlijks het Witec Open Padel Toernooi georganiseerd. Ook kunnen medewerkers van Witec gebruikmaken van de faciliteiten van STB. Veel collega’s waren al regelmatig op de padelbaan te vinden en krijgen nu nog meer gelegenheid om samen sportief actief te zijn.

De samenwerking is inmiddels zichtbaar op het tennispark, waar nieuwe vlaggenmasten en spandoeken zijn geplaatst. Onlangs werd de start van het partnership gevierd met een sportieve bijeenkomst op het park.

Met de samenwerking willen Witec en STB bijdragen aan een toekomstbestendige vereniging en een regio waar mensen graag wonen, werken en sporten.

Bron: Stadskanaalster Tennis Bond