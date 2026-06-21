WSS viert 75-jarig jubileum met sport, waardering en feestelijke avond



OUDE PEKELA – Korfbalvereniging WSS kan terugkijken op een bijzonder geslaagde tweede dag van haar 75-jarig jubileumweekend. De zaterdag stond in het teken van sportieve activiteiten, officiële festiviteiten, waardering voor vrijwilligers en een feestelijke afsluiting waarbij leden, oud-leden en andere betrokkenen samenkwamen om het jubileum te vieren.



De dag begon met een gezamenlijk ontbijt in de kantine van WSS. In een ontspannen sfeer werd de basis gelegd voor een gevarieerd programma dat later op de dag zou volgen. Rond 09.30 uur vertrok het gezelschap naar Joytime in Grolloo. Daar namen de deelnemers vanaf 10.00 uur deel aan diverse sportieve en avontuurlijke activiteiten. Het uitstapje zorgde voor veel plezier en onderlinge verbondenheid en werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen. Rond 14.30 uur werd het programma afgesloten en keerde het gezelschap terug naar Oude Pekela.



Omstreeks 16.00 uur begon het officiële gedeelte van de jubileumdag. Voorzitter Peter Wageman gaf namens het bestuur een toespraak. In zijn rede werd teruggekeken op 75 jaar WSS, waarbij de rijke historie van de vereniging werd belicht. Daarnaast werd stilgestaan bij de vele vrijwilligers die de club in al die jaren hebben gedragen en werd ook vooruitgekeken naar de toekomst van de vereniging en de korfbalsport.



Een belangrijk moment was de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor. Na het ondertekenen van het sponsorcontract werd het nieuwe wedstrijdshirt onthuld. De eer van hoofdsponsor viel te beurt aan Rozenstad Bewindvoerders B.V. uit Winschoten. Het bedrijf is actief op het gebied van bewind voering, budgetbeheer, juridisch advies, incasso’s en gerechtsdeurwaardersdiensten. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het bedrijf werd vervolgens bij de ingang van het sportcomplex het nieuwe sponsorbord onthuld.



Namens de gemeente sprak vervolgens wethouder Ellen van Klaveren de aanwezigen toe. Zij sprak haar waardering uit voor de rol die WSS al decennialang speelt binnen de gemeente en prees de vereniging voor haar maatschappelijke betrokkenheid en de vele activiteiten die zij organiseert, waaronder de Roegbaindertocht.



Ook de Koninklijk Nederlands Korfbalverbond was aanwezig tijdens het jubileum. Namens de korfbalbond werd een korte toespraak gehouden, waarna een herinneringsbord ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan aan de vereniging werd overhandigd.



Het bestuur mocht bovendien een fraaie bloemenvaas met een gravure in ontvangst nemen. De vaas werd namens het vierde team door Jannie Wageman aangeboden. De schenker bood tevens een enveloppe aan het bestuur aan. Namens het bestuur werd hiervoor dank uitgesproken.



Tevens was er aandacht voor de mensen die zich het hele jaar door inzetten voor de vereniging. Trainers en begeleiders werden in het zonnetje gezet en ontvingen een presentje als blijk van waardering.



Daarnaast werd stilgestaan bij een aantal leden die afscheid namen van hun actieve functie binnen WSS. Tijdens een persoonlijk moment werden zij bedankt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de club. Hoewel zij hun functie neerleggen, blijven zij zijdelings betrokken bij de vereniging en verbonden aan WSS.

Na afloop van de toespraken werd het officiële gedeelte door voorzitter Andry Hoving afgesloten.



Na het officiële programma konden de aanwezigen genieten van een uitgebreid warm en koud buffet. Het gezamenlijke diner bood volop gelegenheid om herinneringen op te halen en met elkaar in gesprek te gaan over het verleden, heden en de toekomst van de vereniging.



Om 19.00 uur verplaatste de aandacht zich naar het grote scherm in de kantine, waar gezamenlijk werd gekeken naar de wedstrijd van het Nederlands elftal. De aanwezigen zagen hoe Oranje een overtuigende 5-1 overwinning behaalde op Zweden, wat zorgde voor een extra feestelijke stemming.



Na afloop van de wedstrijd werd het jubileumfeest voortgezet met live muziek van de allround rock- en popband Yesz. Met een gevarieerd repertoire en veel enthousiasme wist de band de aanwezigen te vermaken.

Freddy Stötefalk