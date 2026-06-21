Zomerbingo trekt volle zaal in De Binding

OUDE PEKELA – De zomerbingo in MFC ‘de Binding’ was vrijdagavond 19 juni een groot succes. De zaal zat volledig vol met bingoliefhebbers die waren afgekomen op een gezellige avond vol spanning, plezier en aantrekkelijke prijzen. De bingo werd aangekondigd als de laatste bingoavond voor de zomervakantie en kon rekenen op veel belangstelling.
Vanaf het begin hing er een ontspannen en gezellige sfeer in de zaal. Tussen de rondes door werd volop bijgepraat en gelachen, terwijl iedereen hoopte op dat ene winnende nummer. De organisatie had gezorgd voor een uitgebreid prijzenpakket, waardoor er gedurende de hele avond veel enthousiasme onder de deelnemers heerste.
Een van de hoogtepunten van de avond was de hoofdprijs: één minuut gratis winkelen bij de Jumbo in Oude Pekela. Deze felbegeerde prijs werd gewonnen door Ipie uit Oude Pekela. Haar winst zorgde voor veel enthousiasme en applaus vanuit de volle zaal.
Met de vele prijswinnaars, de grote opkomst en de gezellige sfeer kan de organisatie terugkijken op een bijzonder geslaagde zomerbingo.
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