Barokke Alberdazonnewijzer staat deze zomer op de Menkemaborg

UITHUIZEN – Na meer dan honderd jaar aan omzwervingen door Europa is de achttiende-eeuwse zonnewijzer van Willem Alberda, heer van ’t Zandt en Godlinze, weer thuis.
Willem, geboren in Uithuizen in 1674 en overleden in 1721, was een zoon van Mello Alberda die de Menkemaborg in 1682 aankocht. In 1785 stond het pronkstuk in de ‘Zaal’ op borg Dijksterhuis in Pieterburen. Achterneef van Willem, Unico Allard Alberda van Menkema (1726-1790), kocht het in datzelfde jaar. Het bijzondere object verdwijnt vervolgens van de radar, totdat de Menkemaborg in november 2023 in contact komt met een Belgische kunsthistoricus die onderzoek doet naar de zonnewijzer. In maart 2024 koopt het Groninger Museum het aan op de TEFAF, de kunstbeurs in Maastricht.
De Alberdazonnewijzer is een ‘conversation piece’ waarmee de Ommelander jonker zijn eruditie toonde. Tot en met 20 september is het object weer waar hij hoort en te zien voor het publiek. Op een borg van de familie Alberda, de originele opdrachtgever voor het vervaardigen van dit imposante pronkstuk uit de Groninger baroktijd.
Directeur Afiena van IJken-van Zanten: “Wij dachten al veel, misschien wel alles te weten over de Groninger barok, maar toen ik in de mail een foto van dit ons totaal onbekende object ontving, viel ik van mijn stoel. Achter de schermen hebben toen velen hard gewerkt aan het verwerven en terughalen van dit voorwerp naar Groningen. Ik hoop dus ook dat alle inwoners van de regio komen kijken naar deze indrukwekkende zonnewijzer van de Ommelander jonkers in de passende context, in de grote zaal in de Alberdaresidentie, de Menkemaborg.”
De Menkemaborg is van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Ga voor meer informatie naar www.menkemaborg.nl.
Bron: Afiena van IJken-van Zanten