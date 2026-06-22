Dollard College PrO Winschoten wint landelijke leeswedstrijd De Weddenschap

WINSCHOTEN – Het Dollard College Praktijkonderwijs (PrO) in Winschoten heeft de landelijke trofee van leeswedstrijd De Weddenschap gewonnen. Daarmee bekroont de organisatie de inzet van maar liefst negentig leerlingen en dertien docenten die samen fanatiek lazen.

De vijftiende editie van De Weddenschap kende dit jaar een nieuwe opzet: deelnemers konden voor het eerst thematisch lezen. Dankzij een koppeling met de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek werden thema’s inzichtelijk gemaakt, waarna leerlingen boeken rondom een gekozen thema konden lezen. Het thema Vriendschap en Relaties bleek het populairst. Meedoen zonder thema bleef ook mogelijk.

In totaal deden 230 klassen van 45 scholen mee en werden ruim driehonderd recensies geschreven. Het Dollard College PrO Winschoten kwam als landelijke winnaar uit de bus. Naast de trofee krijgt de school ook een schrijver op bezoek via de Schrijverscentrale. Opvallend: het is pas de tweede keer dat een praktijkschool deze prijs wint.

Leesplezier centraal

Docent en taalcoördinator Jos Begeman is trots: “Het was de derde keer dat we meededen. Sommige leerlingen kozen bewust voor thematisch lezen, anderen niet. We proberen elk jaar een nieuwe manier te vinden om De Weddenschap onder de aandacht te brengen. Dit jaar zijn we per klas gestart en sloten we af met een groot leesfeest. Veel leerlingen lazen zelfs meer dan drie boeken.”

De school werkt nauw samen met Biblionet om een brede en passende boekencollectie aan te bieden. Leerlingen worden begeleid via leesgesprekken en gestimuleerd om recensies te schrijven. “Zo leren ze hun mening vormen én goed verwoorden,” aldus Begeman.

Trots op taalontwikkeling

Vestigingsdirecteur Arjen Rouw ziet de winst als bevestiging van een bredere ontwikkeling:

“Het is een sterk jaar voor taal en lezen op onze school. Eerder won een leerling al de regionale spoken word-wedstrijd Speak2Me. Deze prijs laat opnieuw zien dat onze leerlingen grote stappen kunnen zetten in taalvaardigheid.”

Ook leesconsulent André Uniken benadrukt het belang van de leescultuur: “Op deze school leeft lezen echt. Ik kom nauwelijks leerlingen tegen die niet willen lezen. Als je het samen oppakt, zie je resultaat.”

Feestelijke afsluiting

De trofee werd persoonlijk overhandigd door Janneke van Wijk van Stichting Lezen, die daarvoor vanuit Voorburg naar Winschoten reisde. Schrijver Maren Stoffels verzorgde daarnaast workshops in vier klassen. Leerlingen konden daarbij prijzen winnen en gingen enthousiast met haar in gesprek.

De feestelijke dag kreeg extra kleur met een boekenleggerwedstrijd, georganiseerd in het kader van de Tienerleesweek. Er waren prijzen voor de origineelste, grappigste en meest ‘Maren-achtige’ ontwerpen. Winnaars ontvingen een boek van Maren Stoffels, dat ze meteen konden laten signeren.

Met de winst van De Weddenschap onderstreept het Dollard College PrO Winschoten dat leesplezier en taalontwikkeling ook in het praktijkonderwijs volop kansen krijgen.

Bron: Jos Begeman