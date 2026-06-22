Geen regulier spreekuur politiebureau Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 22 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN AANGENAAM | GELEIDELIJK WEER WARMER

Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met een paar kleine stapelwolken en later weer iets meer sluierbewolking. En met een matige noordoostenwind zitten wij met de temperatuur goed, want het wordt vanmiddag maar 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger dus het is een aangename zomerdag.

Morgen is het de meeste tijd ook zonnig, maar vannacht is er tijdelijk meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. Vannacht is er een afkoeling naar 12 tot 14 graden, overdag stijgt het naar maxim van 26 tot 28 graden. Dus ook morgen is het niet overdreven warm.

Woensdag wordt het serieuzer met de warmte want met een zwakke tot matige wind warmt het dan op tot rond 30 graden. Donderdag is dat ook zo’n beetje de maximumtemperatuur maar vrijdag is het ongeveer 33 graden. Later geeft dat misschien een onweersbui en in het volgende weekend neemt de kans op een bui toe. Dat zou dan ook wat afkoeling moeten brengen omdat de wind dan gaat draaien. Al met al een echte zomerse week dus.