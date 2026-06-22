Geen regulier spreekuur politiebureau Oude Pekela

OUDE PEKELA – In de zomer zal er van maandag 4 juli t/m 30 augustus 2026 geen regulier spreekuur gehouden worden in het politiebureau te Pekela. Dit meldt gemeente Pekela op Facebook.
Uiteraard blijft het wel mogelijk een afspraak in te plannen via het landelijk politienummer 0900-8844. De locatie waar u dan terecht kunt wordt in overleg met u bepaald. Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet naar het politiebureau toe kunt komen, zoekt de politie, samen met u, naar een oplossing.
Bel bij spoed 112.