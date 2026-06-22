Green Energy Day Groningen: De dag dat alle duurzame energie ‘op’ is.



GRONINGEN – Op 28 juni is alle duurzame energie die we in de provincie Groningen produceren ‘op’ voor dit jaar, als de inwoners van Groningen alles wat ze dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Dit is de Groningse Green Energy Day. Voor Nederland als geheel valt Green Energy Day 2026 op 30 maart. “Er zijn al veel inspirerende projecten in Groningen op het gebied van zonne- en windenergie of warmtepompen.” aldus Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Green Energy Day laat zien hoe ver Nederland al op weg is naar onze eigen Independence Day: het moment waarop we niet langer afhankelijk zijn van olie en gas uit instabiele regio’s.



Op weg naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050

Elk jaar schuift Green Energy Day een stukje op. De kansen en mogelijkheden variëren per provincie, maar

het uiteindelijke doel is om in 2050 Green Energy Day te vieren op 31 december. Dan is al onze energie

oranje-groen: van eigen bodem en hernieuwbaar.



Berekening Green Energy Day

Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten zetten zich in om het aandeel duurzame energie verder te vergroten. Nederland blijft koploper in zonne-energie, en de capaciteit van windenergie, met name op zee, groeit aanzienlijk. Ook energiebesparing helpt volop mee. Voor 2026 wordt verwacht dat het aandeel duurzame energie in Nederland stijgt naar 24,2 procent. Omgerekend in tijd betekent dit dat de landelijke Green Energy Day in 2026 op 30 maart valt. In 2025 viel deze dag op 24 maart, wat betekent dat we dit jaar weer een stap in de goede richting hebben gezet.

Om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien, zou Green Energy Day elk jaar gemiddeld twaalf dagen moeten opschuiven. De groei van dit jaar is helaas onvoldoende, maar vorig jaar hadden we dan ook een klapper: toen schoof Green Energy Day maar liefst 16 dagen op. Flevoland loopt voorop in de

energietransitie: daar valt Green Energy Day dit jaar al op 10 september 2026.



Lof voor wie zich inzet voor duurzame energie van eigen bodem

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter inzichtelijk te maken waar we nu

staan en hoe we met jaarlijkse stappen kunnen toewerken naar 100 procent hernieuwbare energie in 2050. We waarderen iedereen die zich hiervoor inzet en moedigen anderen aan om mee te doen. “In de klimaatdiscussie gaat het vaak over verre jaartallen zoals 2040 en 2050, en over abstracte percentages

en doelen. Met Green Energy Day brengen we die doelen dichterbij en laten we zien dat het haalbaar is, mits we nu actie ondernemen,” zegt Olof van der Gaag.



Zie ook: www.greenenergyday.nl



Over de NVDE:

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die

volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De

activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.

Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)