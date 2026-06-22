Jonge wolven gespot in Natuurgebied Reiderwolde

WINSCHOTEN – Afgelopen zaterdagavond heeft een wandelaar om acht uur in Natuurgebied Reiderwolde twee jonge wolven gezien.
De wandelaar zag de twee welpen op zo’n 30 meter afstand. Vanuit het hoge gras maakte op zo’n twee meter afstand een van de ouders geluiden, waarop de welpen daar naar toe gingen. De wandelaar is doorgelopen. Een foto maken lukte helaas niet.
Toen hij later terugkeerde zag hij wederom een jonge wolf op het fietspad lopen. Thuis heeft hij afbeeldingen van jonge wolven opgezocht en hij is er van overtuigd dat het geen jonge vossen of wasberen waren. “Het waren hele jonge mollige 40cm lange diertjes, inclusief de vrij korte staart en ze hadden een grove kop. Er is geen enkele twijfel dat het om wolven gaat. Ik had er voor mijn veiligheid eigenlijk niet vlak langs moeten lopen”, vertelt hij.
“Dit heeft grote impact op de leefbaarheid en activiteiten van de buurtbewoners en recreatie in het gebied, zeker omdat het om een wolf met jongen gaat. Dit geeft meer risico’s. Bijvoorbeeld de geadviseerde 100m afstand houden is niet mogelijk als ze direct naast het fietspad zitten. Honden van recreanten en bewoners in de omgeving zullen aangelijnd of beveiligd dienen te zijn. Kleine kinderen moeten altijd in het bijzijn van een volwassene zijn. Bij toenadering van de wolf richting de mens moet men grote gebaren en lawaai maken”, aldus de melder.
Hoe worden de bewoners in het hele gebied geïnformeerd en hoe de recreanten, ook die hier onbekend zijn? Is het sowieso verstandig bij alle toegangen in het gebied en de wijken een infobord over wolven te plaatsen?, vraagt hij zich af. “Misschien moet een deel van Reiderwolde tijdelijk gesloten worden vanwege de jonge wolven, die worden verdedigd door de ouder. Verder lijkt me info aan de bewoners en recreanten in het gebied en omgeving noodzakelijk, evenals houders van schapen, geiten, jonge dieren, huisdieren en ouders van kleinere kinderen. Het lijkt me dat de gemeente waar dit gebied onder valt hier een taak heeft”.
Reiderwolde.nl is ingelicht en de gemeente Oldambt ook en bij de laatste heb ik gevraagd om direct actie te ondernemen en aan dezelfde tekst als hierboven ook nog toegevoegd:
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