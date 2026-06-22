DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Tussen zaterdag 20 juni 19:00 uur en zondag 21 juni 08:00 uur heeft bij een uitvaartcentrum aan de Kreuzstraße in Weener een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben meerdere regenpijpen van het gebouw gestolen. De exacte schade wordt momenteel onderzocht.

Op zondag 21 juni vond rond 23:50 uur bij een apotheek aan de Norderstraße in Weener een inbraak plaats. De daders hebben op onbekende wijze toegang tot het gebouw verkregen. Vervolgens stalen ze goederen ter waarde van een laag viercijferig bedrag en vluchtten onopgemerkt.

Op zaterdag 20 juni vond rond 23:40 uur bij een tankstation aan de Rathausstraße in Weener een poging tot inbraak plaats. Onbekende personen probeerden het tankstation binnen te komen. De poging mislukte en volgens de huidige informatie is er geen toegang tot het gebouw verkregen.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Twist

De Duitse politie heeft gisteren aan de Duits-Nederlandse grens na een uitgebreide zoekactie een vluchtende bestuurder aangehouden. De 28-jarige man werd gezocht op basis van een arrestatiebevel en is in hechtenis genomen.

Het incident vond rond 18:20 uur bij de vaste grenspost op de B402 bij Twist plaats. De bestuurder van het voertuig met Nederlandse kentekenplaten leek aanvankelijk te voldoen aan het bevel om te stoppen. Hij gaf echter direct gas en ontweek de controle. Na een korte achtervolging liet de bestuurder de auto aan de kant van de weg achter en vluchtte te voet een aangrenzend bos- en veldgebied in. Twee inzittenden bleven in het voertuig achter en werden aangehouden. Het betreft twee asielzoekers uit Algerije en Tunesië, geregistreerd in Nederland.

Verschillende patrouilles werden ingezet om de vluchtende bestuurder te zoeken. De politie werd ondersteund door twee speurhonden en een drone van de vrijwillige brandweer van Twist. Na bijna twee uur werd de man uiteindelijk gearresteerd.

Verder onderzoek wees uit dat er een arrestatiebevel openstond tegen de 28-jarige Algerijnse man. Hij wordt beschuldigd van overtredingen van de narcoticawet en diefstal met verzwarende omstandigheden. De man werd gearresteerd en zal later vandaag voor de rechter verschijnen.

Tijdens het onderzoek werd ook vastgesteld dat de kentekenplaten van het voertuig niet bij de gebruikte auto hoorden. Bovendien kon de verdachte geen autosleutels overleggen. Volgens de huidige informatie was het voertuig enkele maanden eerder uitgeschreven. De auto is in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst en het gebruik van het voertuig loopt nog.

Er zijn meerdere strafzaken tegen de 28-jarige man aangespannen. De twee passagiers zijn na afronding van de politieprocedures teruggebracht naar Nederland.

Lathen

Tussen 1:05 en 1:17 uur is zondagnacht bij een automaat op de Kanalstraße in Lathen ingebroken. Volgens de huidige informatie hebben de dieven ongeveer € 200 aan munten buitgemaakt en zijn ze in onbekende richting gevlucht. De politie verzoekt getuigen die verdachte personen hebben gezien of die andere informatie hebben, contact op te nemen met het politiebureau van Lathen op 05933/924570.