leerlingen RSG Ter Apel op wereldburgerstage Mongolië

TER APEL – Op woensdag 24 juni vertrekken 13 leerlingen en 4 begeleiders van de RSG Ter Apel voor een wereldburgerstage van drie weken naar Mongolië. De reis wordt georganiseerd door Global Exploration en staat volledig in het teken van persoonlijke ontwikkeling, culturele uitwisseling en wereldburgerschap.
Sinds oktober hebben de leerlingen zich intensief voorbereid op deze bijzondere reis. Tijdens verschillende trainingen hebben zij gewerkt aan samenwerking, interculturele communicatie, persoonlijke ontwikkeling en de praktische voorbereiding op hun verblijf in Mongolië.
Ook financieel hebben de leerlingen een enorme prestatie geleverd. Naast een eigen bijdrage van €900,- per persoon hebben zij ieder €1.950,- aan sponsorgeld opgehaald. Hiervoor hebben zij zich de afgelopen maanden actief ingezet met verschillende sponsoracties en door bedrijven, organisaties en particulieren te benaderen.
Voor de meeste leerlingen is dit een unieke ervaring. Zij maken kennis met een compleet andere cultuur, stappen uit hun comfortzone en ontwikkelen vaardigheden die zij de rest van hun leven meenemen.
De wereldburgerstages zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van het aanbod voor leerlingen van de vierde klas en hoger. Inmiddels zijn ze ook al gestart met de voorbereidingen voor de volgende reis, die in 2027 zal plaatsvinden naar Kenia. Ook hiervoor kunnen leerlingen vanaf de klas vier zich aanmelden en voorbereiden op een bijzondere internationale leerervaring.
info:
https://www.global-exploration.nl/home
https://rsgterapel.nl/
Bron: Stefan Ebelties
Docent PIE en begeleider op deze reis