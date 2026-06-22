Nieuwe roeden voor Veldkamps Meuln: molen krijgt vandaag zijn vertrouwde aanblik terug

BELLINGWOLDE – Na maanden zonder wieken komt er vandaag een belangrijk moment voor Veldkamps Meuln. Rond tien uur vanochtend arriveerde de firma Molema uit Heiligerlee bij de molen aan de Hoofdweg met de nieuwe roeden. Daarmee is een volgende stap gezet in het herstel van de historische korenmolen.
De werkzaamheden begonnen direct na aankomst van de transporten. Met behulp van specialistisch materieel worden de nieuwe roeden vandaag geplaatst. Het is een nauwkeurige klus die naar verwachting de hele dag in beslag neemt. Belangstellenden die langs de molen komen, kunnen getuige zijn van een bijzonder moment in de geschiedenis van het monument.
De oude roeden werden in april verwijderd nadat tijdens inspecties een scheur en meerdere zwakke plekken waren ontdekt. Om veiligheidsredenen konden de wieken niet langer draaien. Op 22 april werden de roeden met een kraan uit de molen gehaald, waardoor Veldkamps Meuln tijdelijk zijn karakteristieke silhouet verloor.
Met de komst van de nieuwe roeden wordt gewerkt aan het herstel van de molen, die al sinds 1855 een vertrouwd gezicht is in Bellingwolde. Molens zijn gebouwd om te draaien en langdurige stilstand is niet goed voor het mechaniek. Daarom is het vervangen van de roeden een belangrijke investering in het behoud van het monument voor de toekomst.
Voor molenaar Sebastian Boer is deze dag een bijzonder moment. Na maanden waarin de molen zonder wieken stond, komt het vertrouwde beeld stap voor stap terug. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, staat Veldkamps Meuln er straks weer vrijwel in volle glorie bij.
De plaatsing van de nieuwe roeden markeert daarmee een belangrijke mijlpaal in het onderhoud van de historische molen. Waar het silhouet de afgelopen tijd kaal oogde, wordt vandaag zichtbaar gewerkt aan een toekomst waarin Veldkamps Meuln weer jarenlang veilig kan draaien.
Foto’s: Jan Glazenburg