Ombudsman boos over fouten hersteloperatie Groningen

DEN HAAG – De overheid leert nog altijd onvoldoende van fouten in de hersteloperatie Groningen. Dat blijkt uit vier kritische onderzoeken die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vandaag heeft gepubliceerd naar het handelen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Twee dagen voor het cruciale debat in de Tweede Kamer over het herstel in Groningen, luidt de ombudsman de noodklok en eist hij harde ingrepen bij het IMG.
“Het kan zo niet langer doorgaan. Mensen zijn te vaak teleurgesteld”, reageert Van Zutphen fel op de site van de ombudsman. “Het huidige hersteltraject leidt onvoldoende tot concrete oplossingen voor de mensen die daar al jarenlang op wachten.”
Verdwenen dossiers
Volgens de ombudsman is er geen sprake van incidenten, maar van een structureel en hardnekkig patroon waarbij fouten niet worden herkend of opgelost. Zo onthult het rapport dat er bij het IMG maar liefst 329 schadedossiers van bewoners simpelweg uit beeld zijn geraakt. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk hoe deze grove fout heeft kunnen gebeuren en wat er wordt gedaan om herhaling te voorkomen.
Daarnaast lopen gedupeerden vast door een enorm gebrek aan regie en communicatie. De ombudsman stuitte op zaken waarin de NCG onvoldoende verantwoordelijkheid nam, niet controleerde of problemen daadwerkelijk waren opgelost, en toezeggingen aan bewoners stelselmatig niet na kwam. “Bestaande problemen worden onvoldoende opgelost terwijl nieuwe problemen ontstaan”, aldus de ombudsman.
Vertrouwen en perspectief volledig onder druk
De maatschappelijke gevolgen in de provincie zijn volgens het rapport ontluisterend. Veel Groningers leven al jaren in diepe onzekerheid over hun woning, hun financiële situatie en hun toekomst.
Van Zutphen ziet de impact hiervan dagelijks toenemen: “Ik zie bij volwassenen en jongeren machteloosheid ontstaan omdat zij niet meer geloven dat hun problemen worden opgelost. Daarmee verliezen zij niet alleen vertrouwen in de overheid, maar ook het vertrouwen in een goede toekomst.”
Brandbrief
Met het oog op het Groningendebat van aanstaande woensdag heeft de ombudsman een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hij roept de Kamerleden op om de overheid veel scherper te controleren en te dwingen om eindelijk als één overheid verantwoordelijkheid te nemen en de bewoner centraal te stellen.
“Groningers hebben recht op een betrouwbare overheid die hun de regie over hun eigen leven teruggeeft”, besluit Van Zutphen.