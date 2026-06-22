Rode Kruis: “Gemeenten wees solidair met Ter Apel”

TER APEL – Andere Nederlandse gemeenten moeten dringend hun solidariteit tonen en helpen met de opvang van asielzoekers om Ter Apel te ontlasten. Die oproep doet het Rode Kruis vandaag, nu de hulporganisatie precies een maand lang dagelijks noodhulp verleent op het grasveld bij het aanmeldcentrum.
Hoewel er sinds afgelopen donderdag tijdelijk niemand buiten hoefde te slapen, blijft de situatie volgens Het Rode Kruis uiterst onzeker. Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis doet opnieuw een dringend beroep op hulp andere gemeenten. Goossens: “Help mee bij het vinden van die langdurige en geschikte plek.”
De hulporganisatie constateert dat er sinds donderdag geen mensen meer op een noodopvanglocatie hoefden te slapen, maar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen konden. De opvanglocatie in Westerbork is inmiddels dicht. Vanavond opent een tijdelijke opvangplek in Zwolle zijn deuren.