Vertrekkend wethouders Ans Grimbergen en Bert Wierenga onderscheiden met de gemeentemedaille Veendam 

VEENDAM – Ans Grimbergen (PvdA) en Bert Wierenga (VVD) zijn onderscheiden met de gemeentemedaille van Veendam. Burgemeester Annelies Pleyte reikte maandag 22 juni 2026 de onderscheidingen uit tijdens de vergadering van de gemeenteraad waarin zij afscheid namen als wethouders.

De gemeentemedaille wordt toegekend aan personen die zich door uitzonderlijke prestaties meer dan gewoon verdienstelijk hebben getoond of die zich gedurende lange tijd grote verdiensten hebben verworven voor de Veendammer gemeenschap.

Ondersteuning eerder en dichter bij huis

Ans Grimbergen (70) was vanaf 2006 raadslid voor de PvdA en de afgelopen acht jaar wethouder in het sociaal domein. Onder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het sociaal domein in Veendam. Zij zette zich in voor een aanpak waarbij ondersteuning eerder en dichter bij huis wordt georganiseerd, met meer aandacht voor preventie en het versterken van de eigen kracht van inwoners.

Een belangrijk resultaat hiervan is de ontwikkeling van deBasis Veendam in 2022, waarin welzijnswerk en Wmo-ondersteuning zijn samengebracht in één laagdrempelige voorziening. Daarnaast was zij bestuurlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Jeugd Expertise Punt (JEP), waarin gemeente, scholen, huisartsen en zorgaanbieders samenwerken om kinderen en jongeren sneller en beter te helpen. Deze werkwijze kreeg landelijke erkenning met onder meer de Gouden Nul, de Drakentemmers Award en de benoeming tot Koploper door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee groeide Veendam uit tot een voorbeeld van effectieve samenwerking binnen de jeugdzorg.

Zestien jaar inzet voor Veendam

Gedurende vier collegeperiodes heeft Bert Wierenga (66) zich met grote betrokkenheid ingezet voor de gemeente Veendam. In zestien jaar wethouderschap beheerde hij een breed pakket aan portefeuilles waaronder verkeer, openbare ruimte, duurzaamheid en werk en inkomen. Daarbij stond steeds de leefbaarheid van de gemeente centraal. Hij benadrukte daarbij dat een prettige leefomgeving niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid is, maar ook vraagt om betrokken inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en voor elkaar.

Als portefeuillehouder duurzaamheid leverde Bert Wierenga een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Veendam. Een zichtbaar voorbeeld hiervan is de keuze om al rond 2011 circa 1.100 lantaarnpalen te vervangen door LED-verlichting. Destijds een vooruitstrevende beslissing, die leidde tot een structurele vermindering van het energieverbruik, lagere kosten en minder uitstoot. Daarnaast gaf hij richting aan het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid met onder meer de Warmtevisie en het Warmteprogramma Veendam, waarmee een belangrijke basis werd gelegd voor de energietransitie binnen de gemeente.

Burgemeester Annelies Pleyte: “Ans Grimbergen en Bert Wierenga hebben zich gedurende vele jaren met grote inzet en betrokkenheid ingezet voor Veendam en haar inwoners. Gelet op de duur van hun bestuurlijke inzet, de breedte van hun verdiensten en de blijvende betekenis van hun werk hebben zij zich meer dan gewoon verdienstelijk gemaakt voor onze gemeente. Met deze gemeentemedaille spreken wij namens de Veendammer gemeenschap onze grote waardering uit.”

Benoeming wethouders

Tijdens de raadsvergadering zijn de vier wethouders van de nieuwe coalitie, bestaande uit GemeenteBelangen, VVD en CDA, benoemd. Met de benoeming van Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen), Robert de Jonge (GemeenteBelangen), Frans Kooistra (VVD) en Ingrid Drent-Sinot (CDA) is het nieuwe college van B en W van de gemeente Veendam compleet.

Bron/foto’s: Gemeente Veendam