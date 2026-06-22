Video van de Open Dag van de Bouw Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Bezoekers konden zaterdag tijdens de Dag van de Bouw een kijkje nemen op het nieuwe hoogspanningsstation Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Volgens projectbegeleider Dennis Miller een unieke kans. “Wij willen graag laten zien wat we hier bouwen. We zijn volop bezig met de energietransitie.”
Het station moet helpen om het elektriciteitsnet in Noord-Nederland uit te breiden. “We maken hier eigenlijk een soort op- en afrit op het stroomnet”, legt Miller uit. “We moeten gigantisch hard groeien om die stroom af te kunnen voeren. Het gaat echt om netversterking.”
Veel bezoekers kwamen af op de enorme transformatoren op het terrein. “Dat transport was niet te missen in het noorden. Een gigantisch spektakel van dertig kilometer door dorpjes heen. Wat je hier ziet is een transformator van 300.000 kilo.”
Dat bezoekers vrij over het terrein konden lopen, maakt deze dag volgens Miller bijzonder. “Normaal gesproken kan dat niet. Nu heb je een unieke kans om alles van dichtbij te bekijken.”
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Malou Vos