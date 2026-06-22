Westerwolde Rijgt: het Spiekerhûs

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.
Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties
Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.
Johannes Velthuis bezocht: het Spiekerhûs
De grote hal van het Spiekerhûs is speciaal voor Westerwolde Rijgt omgetoverd tot een indrukwekkende expositieruimte. Kunstkring Westerwolde presenteert hier een gevarieerde tentoonstelling samen met kunstenaars van Kunstkreis Haren (Ems) en leerlingen van VWO-5 van de RSG Ter Apel. De samenwerking zorgt voor een bijzondere mix van ervaren kunstenaars en jong talent, waarbij verschillende stijlen, technieken en disciplines samenkomen.
Foto’s: Johannes Velthuis