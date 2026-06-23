Academie Minerva presenteert het eindexamenwerk van ruim 250 studenten

GRONINGEN – Academie Minerva presenteert vanaf aanstaande donderdag in de stad het eindexamenwerk van ruim 250 studenten.



Academie Minerva, de kunstacademie van de Hanze, presenteert ook dit jaar het werk van ruim 250 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers, artiesten en kunstvakdocenten op bijzondere locaties in Groningen. Zowel de bacheloropleidingen, als de masteropleidingen presenteren hun werk, performances, installaties en (artistieke) onderzoek aan het brede publiek van kunstliefhebbers tot professionals uit de sector. Bachelorstudenten werken vier jaar en masterstudenten twee jaar naar dit moment toe en presenteren al hun opgedane vakkennis in de gratis toegankelijke graduation shows.



Graduation Show Masters – 29 ways out – Akerk – 25 t/m 28 juni

Nieuw dit jaar is de Graduation Show Masters van het Frank Mohr Institute, onderdeel van Academie Minerva. Eerder waren de studenten van deze masteropleidingen onderdeel van een grotere graduation show samen met de bachelors. Dit jaar hebben beiden een eigen evenement. De show vindt plaats vanaf aanstaande donderdag 25 t/m zondag 28 juni in de Akerk in Groningen onder de titel “29 Ways Out”. 29 studenten van de masterprogramma’s Fine Art & Design presenteren werk in de prachtige setting van het historische gebouw in het stadscentrum. De tentoonstelling opent op donderdag 25 juni, om 13.00 uur met een feestelijke opening bij de Akerk en is t/m zondag 28 juni te bezoeken van 12.00 – 21.00 uur.



Graduation Show Bachelors – diverse locaties – 2 t/m 5 juli

De zomer wordt ingeluid met de Graduation Show van de bachelors van Academie Minerva. De show vindt plaats van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli op verschillende locaties in de stad: de eigen gebouwen van de Academie aan het Gedempte Zuiderdiep en de Praediniussingel en externe locaties: Kunstpunt, Block C, ARTisBOOK en SIGN. Ruim 200 studenten laten zien wat ze de afgelopen vier jaren hebben geleerd aan de bacheloropleidingen Vormgeving, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Autonome Beeldende Kunst of Popular Culture. De tentoonstelling opent op donderdag 2 juli om 12.00 uur en is t/m zondag 5 juli gratis te bezoeken van 12.00 – 20.00 uur.



Graduation Shop & Bar – De Lopende Band – 2 t/m 5 juli

Wil je nog even nagenieten van de tentoonstelling van dit jaar met een aandenken? Of heb je gewoon behoefte aan een oppepper met een drankje en wat hapjes? Kom dan langs in de Graduation Shop & Bar – De Lopende Band waar je werk kunt kopen van master & bachelorstudenten en een borrel kunt doen. De Graduation Shop & Bar wordt georganiseerd in samenwerking met Kunstkantine en Metro C. De shop is geopend van donderdag 2 t/m zondag 5 juli in Metro C, Westerbinnensingel 13- 15.



Alle Graduation shows zijn gratis te bezoeken en iedereen is welkom.

Meer informatie is te vinden op academieminerva.nl

Bron: Amber Veenstra