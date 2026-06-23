Afgelastingen en aanpassingen vanwege de hitte

REGIO – Vanwege de aangekondigde hitte wordt een aantal aanpassingen of afgelastingen doorgevoerd:
Regio
Omrin start deze week eerder met het ophalen van de afvalcontainers. De chauffeurs beginnen om zes uur.
Bad Nieuweschans
Kleindierpark Het Hertenkamp is zaterdag en zondag van 8.00 tot 12.00 uur open.
Blijham
Kovviehoes Veur Mekoar en Snoepwinkel Slik zijn tot en met zaterdag gesloten.
Stadskanaal
Vanwege de verwachte hoge temperaturen gelden er tijdelijk aangepaste openingstijden voor het Afvalbrengstation in Stadskanaal.
Dinsdag 23 juni: 09:00 – 12:00 uur en 13:00 – 16:00 uur
Woensdag 24 juni: 09:00 – 12:00 uur en 13:00 – 16:00 uur
Donderdag 25 juni: 08:00 – 12:00 uur
Vrijdag 26 juni: 08:00 – 12:00 uur
Zaterdag 27 juni: 09:00 – 14:00 uur
Van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni worden alle beweegbare bruggen in de gemeente Stadskanaal vanwege de verwachte hitte alleen bediend tussen 07:00 en 12:00 uur.
De Kinderrommelmarkt aan de Beneluxlaan zaterdag is afgelast.
I.v.m. de tropische temperaturen is Dierentehuis ter Marse vanaf woensdag 24 juni t/m zaterdag 27 juni gesloten. Ze zijn alleen tussen 10.30u en 12.30u open voor pension en de al geplande afspraken. Telefonisch zijn ze niet bereikbaar, voor spoed kunt u contact opnemen met onze dierenambulance tel. nr 06-50967536
Ter Apel
De milieustraat in Ter Apel sluit van woensdag tot en met vrijdag om 12.00 uur.
Veendam
Vanwege de verwachte warmte gaat Ven van Culinair op zaterdag 27 juni niet door. De organisatie vindt het belangrijk dat bezoekers en deelnemers het evenement op een prettige en veilige manier kunnen beleven. Het evenement wordt verplaatst naar september. Een nieuwe datum volgt.
Aangepaste brugbediening in Veendam. Van 24 t/m 27 juni vindt de konvooivaart vanwege de hitte alleen in de ochtend plaats. Zowel de route van Veendam naar Bareveld als de terugvaart van Bareveld naar Veendam worden in de ochtend uitgevoerd. De middagbediening vervalt. Meer informatie over de vaarrecreatie en de bediening van bruggen en sluizen vind je op de pagina Vaarrecreatie: https://shorturl.at/Wqby6
Vlagtwedde
De wandeling aanstaande woensdag van Wandelen Werkt is afgelast.
Vriescheloo
Inlooppunt Schuldhulpmaatje aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo is vrijdag 26 juni gesloten vanwege de hitte.
De milieustraat in Vriescheloo sluit van woensdag tot en met vrijdag om 12.00 uur.
Wagenborgen
Het brandweerfeest dat vrijdag van 16.00 tot 23.00 uur vanwege de overdracht van een nieuwe tankautospuit gehouden zou worden is vanwege de hitte afgelast.
Winschoten
Vrijdag 26 juni (laatste vrijdag van de maand) zijn de vrijwilligers van Stichting Oud Winschoten in verband met de hitte niet aanwezig aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4.
Vanaf woensdag is kinderboerderij Cosis-Oldambt aan de Bovenburen vanaf half vier gesloten.