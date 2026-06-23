Auto slaat over de kop op de N33 bij Meeden

MEEDEN – Aan de einde van de middag zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de N33 ter hoogte van Meeden.
Op de N33 was een file ontstaan door een openstaande brug. De automobilist(e) zag de file te laat waarna het stuur werd omgegooid. Hierdoor sloeg de auto over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak.
Met behulp van omstanders en de hulpdiensten kon de inzittende uit het voertuig worden gehaald. De opgeroepen traumahelikopter vloog over het ongeval maar hoefde niet ingezet te worden. De automobilist(e) is ter plaatse behandeld waarna hij of zij naar het ziekenhuis is overgebracht.
Door het ongeval ontstond een file. De weg tussen Veendam en knooppunt Zuidbroek was volledig gestremd in verband met hulpverlening, onderzoek en berging van het voertuig.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie