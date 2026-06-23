Deel afdeling KNO UMCG Groningen ontruimd

GRONINGEN – Vanmiddag is een deel van de KNO-afdeling in UMCG Groningen ontruimd.
Rond 12.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor brand in het UMCG. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd op meerdere verdiepingen rook waargenomen. Uit voorzorg werd opgeschaald naar GRIP1 ‘grote brand’. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De patiënten werden naar andere afdelingen gebracht.
Een woordvoerder van het UMCG bevestigde dat er rook was in het ziekenhuis. De oorzaak was een smeulende kabelgoot. Alle afspraken die voor de rest van de dag op de KNO gepland stonden zijn afgezegd.
Na ruim een uur had de brandweer de brand onder controle. De brandweer en het ziekenhuis onderzoeken nog wat de schade is en wanneer de patiënten terug kunnen naar de afdeling.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie