Echtpaar Meijer 65 jaar getrouwd

Foto: Gemeente Pekela
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela

PEKELA – Vandaag is het echtpaar Meijer 65 jaar getrouwd.

Loco-burgemeester Ellen van Klaveren ging vanmiddag persoonlijk bij de heer en mevrouw Meijer langs om hen te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Bron: Gemeente Pekela

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