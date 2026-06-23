PEKELA – Vandaag is het echtpaar Meijer 65 jaar getrouwd.
Loco-burgemeester Ellen van Klaveren ging vanmiddag persoonlijk bij de heer en mevrouw Meijer langs om hen te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.
Bron: Gemeente Pekela
PEKELA – Vandaag is het echtpaar Meijer 65 jaar getrouwd.
Loco-burgemeester Ellen van Klaveren ging vanmiddag persoonlijk bij de heer en mevrouw Meijer langs om hen te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.
Bron: Gemeente Pekela
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