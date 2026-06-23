Flinke stormschade aan bomen in Oldambt

OLDAMBT – De storm van afgelopen vrijdag heeft veel schade veroorzaakt aan bomen in de gemeente Oldambt. Sinds zaterdagochtend werkt de buitendienst aan het veilig maken van wegen, wandelpaden en fietspaden. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken.
Opruimen
De calamiteitendienst van de buitendienst is sinds zaterdagochtend 02.30 uur bezig met het opruimen van stormschade. De eerste aandacht ging uit naar het vrijmaken van wegen en het wegnemen van direct gevaar. In sommige gevallen zijn wandel- en fietspaden volledig afgezet.
Zaterdagochtend is de inzet opgeschaald. Extra medewerkers en materieel van de buitendienst zijn ingezet om de openbare veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Zaterdagmiddag kon worden vastgesteld dat het wegennet in Oldambt weer veilig genoeg
Nog veel losse takken in bomen
Vooral het gebied Scheemda, Nieuwolda en Winschoten is zwaar getroffen door de storm. In veel bomen hangen nog losse of afgebroken takken. Niet elke losse tak vormt direct gevaar. De buitendienst beoordeelt per situatie hoe snel actie nodig is. Vanaf maandag zet de gemeente extra hoogwerkers in. Deze gaan gebied voor gebied de dorpen en wijken in om losse takken uit bomen te verwijderen. Naar verwachting is deze klus niet op korte termijn klaar.
Behoorlijk deel
“Er wordt door onze medewerkers met man en macht gewerkt”, licht wethouder Tim van Bostelen toe. “Het gaat echt om een behoorlijk deel van de 28000 bomen die er in onze gemeente staan. We vragen weggebruikers rekening te houden met onze collega’s, zodat ze veilig hun werk kunnen doen. Zij doen dit werk, zodat u straks weer veilig van a naar b kunt rijden. “
Werkzaamheden goed en veilig uitvoeren
Door de grote schade is er veel werk voor de buitendienst van de gemeente Oldambt. Om dit goed te organiseren, stelt de buitendienst coördinatoren aan. Zij zorgen ervoor dat meldingen en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden opgepakt.
De gemeente heeft al veel schade in beeld. Inwoners kunnen ervan uitgaan dat de schade stap voor stap wordt opgelost. Denkt u dat de buitendienst iets over het hoofd heeft gezien? Geef dit dan uitsluitend door via het digitale meldpunt van de gemeente. Zo kan de buitendienst overzicht houden en de werkzaamheden sneller en beter uitvoeren.
Bron: Gemeente Oldambt