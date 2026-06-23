Gemeente zoekt ondernemers voor de Barlage

VLAGTWEDDE – De Barlage wordt vernieuwd! Het wordt een plek voor sport, recreatie en beleving. Inwoners en bezoekers komen hier samen om te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.



Het gebouw wordt verduurzaamd en klaargemaakt voor de toekomst. Gemeente Westerwolde zoekt ondernemers of starters die willen meebouwen aan deze plek.

Ruimte voor ondernemers

In de Barlage komt ongeveer 700 m² ruimte beschikbaar voor ondernemers. Deze ruimte ligt rond het zwembad en andere voorzieningen en is flexibel in te delen in meerdere units.

De gemeente is op zoek naar ondernemers en starters die bijdragen aan een levendige en samenhangende invulling. Denk aan sport, recreatie, horeca of activiteiten voor bezoekers. Samen zorgen voor een plek waar altijd iets te doen is.

Ondernemersdag met ontwerpsessies

Om te kijken wat mogelijk is, organiseert de gemeente een ondernemersdag. Op deze dag spreken ze met ondernemers die interesse hebben.

Per ondernemer wordt een gesprek ingepland van 45 minuten. Tijdens dit gesprek verkennen deelnemers samen met de gemeente de kansen en mogelijkheden. Ook is er een architect aanwezig om mee te denken over de indeling van de ruimte. Zo krijgen ondernemers direct een concreet beeld van hoe hun idee in De Barlage kan passen.

Heeft u een idee om te ondernemen in sport, recreatie of beleving? Dan nodigt de gemeente u uit voor de ondernemersdag van De Barlage. Tijdens deze dag krijgt u een persoonlijk gesprek. In dit gesprek:

verkennen ze uw idee

bekijken ze of dit past binnen De Barlage

kijkt u samen met een architect doormiddel van een ontwerpsessie naar de indeling van de ruimte

De ondernemersdag is op: 1 juli 2026

Samen met de architect kijken ze hoe uw ondernemerswens kan passen in het gebouw en hoe de ruimte kan worden ingedeeld. Ze gaan daarnaast in op wat u nodig heeft om hier te kunnen ondernemen, welke ruimte daarbij past en welke kansen er zijn voor samenwerking met andere ondernemers.

Heeft u al een plan? Neem dan uw (aan)tekeningen mee. Zo krijgt u snel een concreet beeld van de mogelijkheden.

De ondernemersdag is op 1 juli 2026. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail bericht over het tijdschema. Er is plek voor een beperkt aantal gesprekken.

Voor ondernemers en starters

De gesprekken op de ondernemersdag zijn voor ondernemers die willen kijken of hun idee past binnen de ontwikkeling van De Barlage en die zich hier willen vestigen.

Dat kunnen bestaande ondernemers zijn, maar ook starters met een concreet idee en de wens om dit door te ontwikkelen tot een onderneming.

Aanmelden

Wilt u deelnemen? Klik dan HIER.

Omdat er een beperkt aantal gesprekken mogelijk is, dient u een kort formulier in te vullen. Zo krijgt de gemeente een eerste beeld van uw interesse en kunnen we de gesprekken goed voorbereiden.

Na de ondernemersdag

Na de ondernemersdag krijgt elke ondernemer een persoonlijk bericht.

Daarin staat wat er is besproken en wat de volgende stappen zijn.

Bron: Gemeente Westerwolde