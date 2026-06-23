Inzenden voor de Groninger Scheurkalender kan tot 1 juli

GRONINGEN – Wie nog een foto voor de Groninger Scheurkalender 2027 wil inzenden heeft nog een paar dagen de tijd. Op 1 juli as. sluiten namelijk de lijnen.
Met het inzenden van een foto geven Groningers antwoord op de vraag wat hen in deze provincie raakt. Wat hen emotioneert. Uit alle inzendingen worden 320 foto’s door een jury geselecteerd. Tezamen vormen deze foto’s de scheurkalender. Een kalender die Groningen op een unieke manier en minder stereotype in beeld brengt.
Op 11 oktober wordt de Groninger Scheurkalender 2027 in het Forum feestelijk gepresenteerd. Tevens wordt die dag het 10 jarig bestaan van de kalender gevierd. Hiervoor is een inspirerend programma bedacht waaronder de première van de film ‘Groningen Onderste Boven’. Alle inzenders krijgen voor deze dag een uitnodiging.
Mensen die nog een foto willen insturen kunnen dat tot 1 juli doen via www.groningerscheurkalender.nl