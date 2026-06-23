Jonge kampioen Leon Exel gehuldigd in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het gemeentehuis in Sellingen is dinsdagmiddag de jonge handboogschutter Leon Exel uit Ter Apel door wethouder Wietze Potze gehuldigd. De huldiging stond in het teken van zijn bijzondere sportieve prestatie: het behalen van de Nederlandse titel handboogschieten in de klasse Barebow onder 14 jaar.

Leon werd op 7 maart 2026 tijdens het NK Indoor Aspiranten in Veldhoven Nederlands kampioen in zijn klasse. Het kampioenschap werd georganiseerd door VZOD Zeelst. Met deze titel bekroonde de jonge schutter een periode waarin hij zich in hoog tempo heeft ontwikkeld binnen de handboogsport.

Leon is lid van Handboogsportvereniging Sagittarius en komt uit in de discipline Barebow, waarbij wordt geschoten zonder vizier of stabilisatoren. Eerder dit jaar werd hij al officieel Rayonkampioen in de klasse Barebow onder 14 jaar (Aspiranten). Tijdens deze wedstrijden behaalde hij een knappe score van 240 punten uit 30 pijlen. Dankzij deze prestatie en sterke resultaten tijdens diverse A-statuswedstrijden plaatste hij zich rechtstreeks voor de bondskampioenschappen.

Wethouder Potze prees Leon tijdens de bijeenkomst voor zijn inzet, talent, discipline, doorzettingsvermogen en positieve houding. Met zijn Nederlandse titel zet Leon niet alleen zichzelf, maar ook zijn vereniging op de kaart. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de inzet van de twee trainsters. Volgens de wethouder is het bijzonder dat Leon deze niet alledaagse sport pas twee jaar beoefent en nu al een nationale titel heeft weten te behalen. Daarbij combineert hij zijn sportieve prestaties met zijn schoolwerk aan de RSG Ter Apel.

“Ik geloof in mensen die ergens vol voor gaan en daar ben jij een voorbeeld van,” aldus Potze. Tegelijkertijd merkte hij op dat het een mooie uitdaging zal zijn om de titel volgend jaar te prolongeren. Als blijk van waardering overhandigde wethouder Potze namens de gemeente een cadeau aan de jonge kampioen.

Het was voor hem de eerste keer dat hij als wethouder van sport een huldiging verzorgde. Sinds de vorming van de nieuwe coalitie heeft hij sport in zijn portefeuille.

Voor Leon kwam het kampioenschap als een verrassing. Samen met zijn trainsters en familie was hij naar het gemeentehuis voor de huldiging gekomen. Volgens zijn trainster staat plezier in de sport voorop. Zij vertelde dat bij de vereniging een jeugdafdeling is opgezet, die inmiddels zestien jeugdleden telt.

Handboogsportvereniging Sagittarius werd opgericht in april 1988 en is gevestigd in Emmen. De vereniging telt leden van 12 jaar tot ruim boven de 70 jaar en staat open voor iedereen die kennis wil maken met de handboogsport. Binnen de club kan worden geschoten met verschillende typen bogen, waaronder de traditionele houten boog, de recurveboog en de compoundboog. De vereniging beschikt over zowel binnen- als buitenbanen aan de Oude Roswinkelerweg 112-D in Emmen.

Foto’s: Jan Glazenburg