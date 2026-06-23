Noodoproep: Gymnastiekvereniging V.S.V. dreigt na 93 jaar te verdwijnen

VLAGTWEDDE – Gymnastiekvereniging V.S.V. in Vlagtwedde doet een dringende oproep aan iedereen die affiniteit heeft met sport, bewegen en lesgeven. De vereniging is met spoed op zoek naar een nieuwe trainer/trainers. Zonder opvolging dreigt ook deze laatste activiteit van de vereniging vanaf komend seizoen te verdwijnen. Gymnastiekvereniging V.S.V. is al sinds 1933 actief in Vlagtwedde en verzorgde zowel lessen voor kinderen als volwassenen.

Eerder moesten de gymnastieklessen voor kinderen en de bewegingslessen op maandagavond voor volwassenen al worden beëindigd vanwege een tekort aan begeleiding. Nu staat ook de volwassenengroep van dinsdagavond op de tocht doordat de huidige trainer/leid(st)er stopt. Als er geen vervanger wordt gevonden, betekent dit mogelijk het einde van een vereniging die al vele jaren een belangrijke rol speelt in het lokale sportleven van Vlagtwedde.

Het zou ontzettend jammer zijn als ook de volwassenengym verdwijnt. Voor veel deelnemers is het wekelijkse uurtje bewegen niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook een belangrijk sociaal moment.

Ook voor de jongste inwoners van Vlagtwedde en omstreken blijft de vereniging zoeken naar iemand die lessen wil verzorgen. Het gaat om het geven van Nijntje Beweeglessen of gymnastieklessen aan kinderen vanaf 2 jaar.

Het bestuur roept daarom inwoners van Westerwolde en omgeving op om mee te denken. Ervaring als gymnastiektrainer is een pré, maar ook mensen met een achtergrond in sport, bewegen, fysiotherapie of groepslessen worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen. De vereniging staat open voor verschillende invullingen van de lessen.

Belangstellenden of mensen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het bestuur van Gymnastiekvereniging V.S.V. via info@gymvsv.nl of op 06-15583348. Ook tips of doorverwijzingen naar mogelijke kandidaten zijn zeer welkom.

Voor de gouden tip ligt een leuke verrassing klaar. Dus denk mee, vraag rond en help de vereniging aan nieuwe trainsters of trainers!

*Kent u iemand die geschikt zou kunnen zijn als trainer of leid(st)er? Deel deze oproep en help mee om een stukje sporttraditie in Vlagtwedde voort te zetten.

Arjan Raatjes