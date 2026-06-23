Oldambt past openingstijden gemeentelocaties aan

WINSCHOTEN – Vanwege de verwachte hitte gelden vanaf woensdag 24 juni aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis, het afvalbrengstation en de locatie aan de Garst in Winschoten.
De balies aan de Johan Modastraat en de Garst zijn vanaf woensdag elke dag vanaf 14.00 uur gesloten voor inwoners. ‘We kunnen de publieksruimtes niet voldoende koelen, waardoor het daar te warm wordt’, meldt gemeente Oldambt.
Ook het afvalbrengstation heeft aangepaste openingstijden. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is het afvalbrengstation geopend van 7.00 tot 12.00 uur.