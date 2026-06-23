Openingstijden openluchtbaden Westerwolde vanwege het warme weer verruimd

SELLINGEN, TER APEL – Door de zomerse temperaturen zijn de openingstijden van zwembaden De Barkhoorn en Moekesgat deze week verruimd.
De openingstijden zijn: Dinsdag, donderdag en vrijdag 14.00 – 20.00 uur. Woensdag 13.00 – 20.00 uur. Zaterdag en zondag 11.30 – 18.00 uur.
Het banenzwemmen in de ochtend blijft ongewijzigd van 08.00 tot 10.00 uur. Dit is uitsluitend toegankelijk voor abonnementhouders, online tickethouders en houders van een 10-badenkaart.
In de ochtend is er geen fysieke kassa aanwezig. Zorg er daarom voor dat je vooraf online een ticket koopt als je geen abonnement of 10-badenkaart hebt.
Wil je lange wachtrijen voorkomen in de middag? Koop dan alvast eenvoudig je ticket online.
Bron: Gemeente Westerwolde