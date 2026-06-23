Politie doet onderzoek naar een steekincident centrum Ter Apel

TER APEL – De politie doet onderzoek naar een steekincident in het centrum van Ter Apel op zaterdag 20 juni en is op zoek naar meer informatie.
De politie ontving rond 14:55 uur een melding van een steekincident. In eerdere berichtgeving werd gesproken over een incident aan de Westerstraat. Uit nader onderzoek blijkt dat het incident op de kruising van de Marktstraat en de Hoofdstraat heeft plaatsgevonden. Een 18-jarige man uit Ter Apel raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Een minderjarige jongen uit Ter Apel werd ter plaatse aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident.
Getuigen gezocht
Mogelijk was er sprake van een korte achtervolging te voet tussen het slachtoffer en de verdachte door het centrum van Ter Apel. Uit onderzoek blijkt dat meerdere mensen hiervan getuige waren of misschien het geweld tussen de verdachte en het slachtoffer gezien. Graag komt de politie met deze mensen in contact. Ook als je beelden hebt van het steekincident of andere informatie en nog niet met de politie hebt gesproken horen ze dit graag.
Tippen!
Informatie doorgeven kan door te bellen naar 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl Anoniem tippen kan via 0800-7000 of via de website van Meld Misdaad Anoniem.
Bron: Politie Groningen