Reportage: nieuwe roeden voor Veldkamps Meul’n in Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 23 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZOMERDAGEN | VRIJDAG HITTE

Het is ook vandaag een prachtige zomerdag met veel zon en een paar wolkenvelden. Het wordt een paar graden warmer dan gisteren maar er is bij ons zeker nog geen sprake van grote warmte; de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 27 graden. De wind is zwak tot matig en het is ook absoluut niet benauwd of vochtig.

Morgen wordt het met het warme weer iets serieuzer want dan wordt het ‘s middags 30 graden met weinig wind. Maar het is nog mooi zonnig weer en morgenavond is dan ook een lekker warme zomeravond.

Donderdag is het ook zo’n 30 graden en dan is er een matige noordoostenwind. Dus nog niet extreem warm, maar dat kan bij ons vrijdag en zaterdag komen. Dan krijgen we maximumtemperaturen van 32 tot 34 graden. Het is vrijdag droog maar zaterdag is er kans op een regen- of onweersbui. Zondag volgt dan een algemene afkoeling. Maar er zijn na het weekend mooie zonnige perioden en vaak is het ook droog weer.