Reportage: nieuwe roeden voor Veldkamps Meul’n in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Bij Veldkamps Meul’n in Bellingwolde zijn maandag de nieuwe molenroeden geplaatst. Daarmee komt het moment waarop de molen weer kan draaien een stap dichterbij.
De molen staat al twee jaar stil. “Bij een controle bleek dat een van de lasnaden niet meer optimaal was. Dan kom je in het gebied van veiligheid en heeft de gemeente besloten om de molen stil te zetten”, vertelt molenaar Sebastian Boer. Dat nieuws kwam hard aan bij de vrijwilligers. “Dat was heel jammer. Wij draaien hier elke zondagmorgen met vrijwilligers, dus twee jaar lang hebben we stilgestaan.”
Zes weken geleden werden de oude roeden verwijderd. Maandag werden de nieuwe roeden met behulp van een grote kraan teruggeplaatst. De vervanging van de roeden is een flinke investering. “Voor een stel nieuwe roeden ben je ongeveer anderhalve ton kwijt”, zegt Boer. “Twee jaar is lang, maar ik ben blij dat het zo snel nog is gelukt.”
Als de laatste werkzaamheden volgens planning verlopen, hoopt de molen rond de bouwvak weer in gebruik te kunnen worden genomen. “Het wordt weer een heel ander gezicht. Veel mensen zijn blij dat de molen straks weer kan draaien.”
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Malou Vos