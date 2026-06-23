Westerwolde Rijgt: de Kloostertuin en Jes Theetuin

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht: de Kloostertuin en Jes Theetuin

Omsloten door de middeleeuwse kloostermuren van Museum Klooster Ter Apel ligt een kruidentuin. Deze tuin speelt een rol in de geschiedenis van de Kruisheren, de oorspronkelijke bouwers en bewoners van Klooster Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht).

De tuin herbergt ruim 200 plantensoorten die door vrijwilligers liefdevol worden verzorgd. Er zijn keukenkruiden, verfplanten en geneeskrachtige kruiden, want de Kruisheren waren goede genezers. Ook buiten de kloostermuren is het groen: het kloostergebouw wordt omringd door een parkachtig bos waar je goed kunt wandelen. Ook zijn er keramische beelden van Marianne Dijkstra te zien. Tijdens Westerwolde rijgt is de kloostertuin gratis te bezoeken. Wilt u het hele museum bekijken, informeer dan even bij de balie.

In de zomermaanden vormt Jes theetuin, Bourtange van Jessey Arnoldus het decor voor de kleine hobby theetuin nabij Bourtange. Er zijn knusse zitplekjes op het terras tussen de bloemen en op het picknickveld waar je van het weidse uitzicht genieten kunt. In 2023 is er een vaste planten border aangelegd. Als het weer de theetuin in de steek laat is er een loungeplek onder de overkapping achter het huis. Samen met een flinke moestuin is het een afwisselend geheel waar altijd wat te zien is. Tijdens WWR exposeert Liesbeth Visser in deze tuin haar florale kunst.

Foto’s: Johannes Velthuis