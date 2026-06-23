Woensdagochtend stakingen bij het openbaar vervoer

REGIO – Vakbonden hebben voor woensdagochtend 24 juni een staking aangekondigd in het gehele openbaar vervoer.
Vakbonden CNV en FNV organiseren een landelijke ov-staking in de ochtend van 24 juni tussen 04:00 uur en 08:00 uur. De vakbonden voeren actie tegen kabinetsplannen voor verslechteringen van de WIA, WW en bezuinigingen op de zorg.
Dit betekent dat er op 24 juni tussen 04:00 uur en 08:00 uur mogelijk minder of in het uiterste geval zelfs helemaal geen Qbuzz bussen en treinen rijden in o.a. Groningen-Drenthe. Iedereen maakt een eigen afweging om wel/niet aan deze vakbondsstaking deel te nemen. Hoe de dienstregeling vanaf de eerste rit ’s-ochtends vroeg tot 8.00 uur op 24 juni wordt opgestart, is afhankelijk van chauffeurs die niet deelnemen aan de vakbondsstaking. Dat is niet eerder duidelijk dan bij aanvang van de diensten, meldt Qbuzz op de website.
Arriva meldt op de website dat er tot zeker 9.00 uur vertragingen en uitval zijn.
Woensdagochtend rijden er in het hele land van 4:00 tot 8:00 uur geen NS-treinen. Door de staking kan NS pas vanaf 8:00 uur de dienstregeling geleidelijk opstarten. Ook in de schoonmaakbranche wordt gestaakt, daarom vraagt NS je om je afval zo veel mogelijk mee te nemen.