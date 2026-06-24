20 jaar Kunst & Multimedia Noorderpoort

GRONINGEN – Op 3 juli viert Kunst & Multimedia haar 20-jarig bestaan met een grote muziektheater-show in de Stadsschouwburg!
Alumni trakteren het publiek op een show vol herinneringen en toekomstdromen. Met o.a. muziek van Robin Ijzerman, Yrza Joosten, Maud Joleyn. Optredens van cabaretgezelschap De Meiden van Toen,
en een alltime bigband met o.a. Mark Pepping. Een documentaire van Joey Benistant over Olaf Ait-tami die momenteel de hoofdrol speelt in Spinoza van Nite. Met een opzwepend slotakkoord van DJ Jollyfish en Illianos.
In de randprogrammering o.a. Aftertalk: een live talkshow direct na de show gehost door Zarah Lfil, een pop-up-store en diverse expo. De regie van de avond is in handen van Rozan Vergeer, ook oud-student en inmiddels reeds jaren actief als theatermaker.
Kunst & Multimedia
Kunst en Multimedia ging augustus 2006 van start onder de naam KTM met een vijftal opleidingen: artiest, pr- en productie, audiovisueel, art & design en podiumtechniek. Gestart met 75 studenten is de school inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Groningen waar elk jaar zo’n 800 studenten binnen een tiental verschillende kunstdisciplines worden voorbereid op een toekomst in de wereld van Kunst & Cultuur. Zij leveren sinds jaar en dag een bijdrage aan het werkveld als stagiaire, alumnus of als professional van Bevrijdingsfestival tot Noorderzon en van Forum tot de lokale omroepen.
De school bracht naast bovengenoemde alumni meerdere talenten voort die nationale bekendheid genieten: o.a Majd Mardo (winnaar Gouden Kalf), Ferry Doedens (GTST), Tim Douwsma (o.a. Beste Zangers), Walt Klink (Rabbit Hole/Sky Showtime naast Kiefer Sutherland), Sven Grummel (internationaal opererend DJ), Taxitaxi (Fred Goverde en Rob Stefano)
Kunst&Multimedia heeft inclusiviteit, diversiteit, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel en hoopt met haar studenten en alumni een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van deze tijd. En dat alles onder het motto: Samen maken wij de wereld mooier!
Bron: Noorderpoort