Bibliotheek Westerwolde gaat op pad met de voorleestent

WESTERWOLDE – In de zomer gaat de Bibliotheek Westerwolde op pad met de voorleestent!

In het begin van de zomervakantie kun je de tent tegenkomen met daarin allerlei mooie boeken en leuke, creatieve activiteiten. Heb je zin in een mooi verhaal of om te knutselen? Bij de voorleestent kan het! Waar kun je ze vinden?

Maandag 6 juli: Summerbreak Vlagtwedde – Zwembad De Barlage

(12.00 – 17.00 uur, Laan van Westerwolde 15 in Vlagtwedde)

Vandaag sluiten we aan bij Summerbreak, georganiseerd door Westerwolde Beweegt. We gaan voorlezen uit prentenboeken over kamperen, tentjes opzetten, verrekijkers knutselen, knuffeldieren spotten en marshmallows ‘roosteren’. Voor deze activiteit moet je je wel even aanmelden, dat kan via westerwoldebeweegt.nl/summerbreak. Meedoen is gratis.

Woensdag 8 juli: Speeltuinvereniging Troapel

(10.00 – 11.00 uur, Robert Kochstraat 40 in Ter Apel)

Kom je ook naar de speeltuin aan de Robert Kochstraat in Ter Apel? We gaan voorlezen uit prentenboeken over kamperen, tentjes opzetten, verrekijkers knutselen, knuffeldieren spotten en marshmallows ‘roosteren’. Meedoen is gratis en je hoeft je niet aan te melden.



Zaterdag 11 juli: Montmartre Sellingen

(11.00 – 17.00 uur, Torenstraat in Sellingen)

De Voorleestent van de Bibliotheek sluit aan bij de Montmartre Sellingen, het gezellige kunstfestival. Je kunt hier langskomen bij de Woordenwerkplaats. Bij de bibliotheek kun je je eigen linnen tas versieren, en bij Welzijn kun je een vriendschapsarmbandje maken. Meedoen is gratis en je hoeft je niet aan te melden.



Maandag 13 juli: Picknick in Speelbos ‘t Egelnest

(9.30 – 11.00 uur, Dennenweg 1A in Sellingen)

De Voorleestent van de Bibliotheek is bij de zomerpicknick, georganiseerd door Welzijn Westerwolde. We gaan voorlezen uit prentenboeken over kamperen, tentjes opzetten, verrekijkers knutselen, knuffeldieren spotten en marshmallows ‘roosteren’. Welzijn organiseert een gezellige picknick en een leuke kabouterroute! Voor deze activiteit moet je je wel even aanmelden, dat kan tot 10 juli via info@welzijnwesterwolde.nl. Meedoen is gratis.

Bron: Lilian Zielstra