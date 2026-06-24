Burgemeester Annelies Pleyte feliciteert diamanten echtpaar Slor

VEENDAM – Vandaag zijn de heer en mevrouw Slor uit Veendam 65 jaar getrouwd. Burgemeester Annelies Pleyte feliciteerde het echtpaar namens de gemeente Veendam en verraste ze met een fraai boeket bloemen en een kopie van de originele trouwakte.
Fré en Annie, beiden 83 jaar, hebben elkaar ontmoet tijdens het bekende “rondje Kerkstraat” waar veel mensen elkaar destijds ontmoetten. Na hun huwelijk in Wildervank (tijdens TT Assen) woonde het echtpaar eerst een jaar in een woonark aan de Havenstraat, waarna ze verhuisden naar Wildervank. Verder woonden ze aan de Langeleegte en nu alweer ongeveer 26 jaar in een vrijstaande woning in het Zilverpark in Veendam.
De heer Slor was stukadoor en mevrouw Slor heeft 42 jaar in verschillende functies bij de Rabobank gewerkt. Ook was ze bestuurslid van zwem-en poloclub Thor uit Wildervank, waar Fré de bekende polotoernooien in het zwembad van Wildervank organiseerde. Ook richtten ze de wandelvierdaagse in Wildervank op.
Het echtpaar trok er jarenlang met de caravan op uit, vaak richting Zwitserland. Zelfs op 75‑jarige leeftijd stonden ze daar nog op de ski’s.
Fré en Annie hebben drie kinderen, drie kleinkinderen en inmiddels ook drie achterkleinkinderen.
Bron: Peter Panneman