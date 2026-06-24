DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Tussen maandag 22 juni 10:00 uur en dinsdag 23 juni omstreeks 13:00 uur heeft op de Schulstraße in Weener een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben een regenpijp van een woning gestolen. De schade wordt geschat op enkele honderden euro’s. Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die informatie over de diefstal kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Meppen
Tussen maandag 22 juni 18:20 uur en dinsdag 23 juni 08:40 uur hebben onbekende daders bij een bedrijfspand aan de Schützenstraße in Meppen geprobeerd in te breken. Volgens de huidige informatie probeerden de daders het pand binnen te dringen, maar activeerden ze het alarmsysteem en vluchtten vervolgens zonder iets mee te nemen. De politie van Meppen verzoekt getuigen die verdachte personen hebben gezien of die andere informatie kunnen verstrekken contact op te nemen via 05931/9490.