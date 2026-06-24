Laurens uit Scheemda geslaagd voor damdiploma 2 wit

SCHEEMDA, WINSCHOTEN – Het damseizoen 2025 – 2026 voor de basisschooljeugd bij Damclub Winschoten loopt ten einde en wordt woensdagmiddag 1 juli afgesloten met een simultaanseance. Tot die tijd wordt de clubmiddag opgevuld met theorielessen aangevuld met praktijkvoorbeelden op het demonstratiebord. Tenslotte worden nog partijen gespeeld voor de onderlinge competitie.
Laurens geslaagd niveau 2
De 11-jarige Laurens uit Scheemda is woensdagmiddag 17 juni geslaagd voor het damdiploma niveau 2. Deze cursus begint met het “leren noteren” van de partij, hetgeen belangrijk is voor de analyse van de wedstrijd. Tevens kwamen de volgende dambegrippen langs met de nodige opgaven: Meerslag, Slaan met dam, Vier dammen tegen één dam, eenvoudige combinaties en combineren met een dam, aanvallen, verdedigen, meerslag, slagkeus, ruilen, doorbreken (naar dam), vrije zet, een plakker en tenslotte het realiseren van een goede bordindeling. Na het succesvol doorlopen van dit cursusgedeelte kon Laurens opgaan voor het KNDB-examen. Laurens slaagde vervolgens met een ruime voldoende en mocht het felbegeerde diploma van jeugdleider Johan Tuenter in ontvangst nemen.
Niveau 3
Ondertussen is Laurens begonnen met de vervolgcursus niveau 3. Dit cursusgedeelte behandelt onder andere: Tegenstander vastzetten, Wie staat er beter, Dreiging, Offeren, verschillende tweezetters, dam geven, strategische velden, spelen met een plan, stand opentrekken d.m.v. ruilen, Eerst ruilen dan aanvallen, Analyseren, Schommelslag, Openingscombinaties, Vangen van een dam, Werken met een dam, Uitslag voorspellen en tenslotte allerlei tweezetters.
Bron: Geert Lubberink