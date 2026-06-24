Lovende woorden bij afscheid Bert Wierenga

VEENDAM – Bert Wierenga heeft tijdens een zeer drukbezochte afscheidsreceptie in van Heijningen Bosch in Veendam afscheid genomen van de Veendammer politiek. Velen stonden dan ook in de rij om hem de hand te schudden, vergezeld van vele lovende woorden en cadeaus.
Wethouder Bert Wierenga (VVD) kondigde begin dit jaar aan niet herkiesbaar en beschikbaar te zijn voor een volgende collegeperiode. Na zestien jaar als wethouder van de gemeente Veendam te zijn geweest, gaat Wierenga zich oriënteren op wat hij nu gaat doen.
Uiteraard kwamen er anekdotes voorbij, zo wist burgemeester Annelies Pleyte te vertellen dat Wierenga ook wel bekend stond als de wethouder op de fiets. Dat deze fiets niet meer het jongste type was bleek uit het feit dat de Handhaving een poging deed om de fiets bij het gemeentehuis weg te nemen als zijnde oud ijzer. De goedlachse Wierenga kon er smakelijk om lachen.
`Ik heb mij in de achterliggende jaren met overtuiging ingezet om een bijdrage te leveren aan het heden en de toekomst van deze geweldige gemeente Veendam`, aldus Wierenga die de deur van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein definitief achter zich dicht heeft getrokken.
Bron: Peter Panneman