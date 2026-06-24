MenzisFonds ondersteunt Stichting Uit met Autisme met bijdrage voor autismevriendelijke activiteiten

MUNTENDAM, GRONINGEN – Stichting Uit met Autisme heeft een bijdrage van € 2.500 ontvangen van het MenzisFonds. Met deze bijdrage wil de stichting samen met vrijetijdslocaties in Noord-Nederland autismevriendelijke activiteiten organiseren en medewerkers trainen om meer inzicht te krijgen in prikkels, prikkelgevoeligheid en hoe mensen met autisme informatie verwerken en communiceren.

Voor veel mensen met autisme of andere vormen van prikkelgevoeligheid is een dagje uit niet vanzelfsprekend. Geluid, licht, drukte en onvoorspelbaarheid kunnen ervoor zorgen dat mensen activiteiten vermijden of voortijdig moeten verlaten.

Stichting Uit met Autisme helpt mensen bij het vinden van passende vrijetijdsbesteding door locaties te beoordelen op prikkels, voorspelbaarheid en aanwezige voorzieningen. Inmiddels zijn meer dan 500 locaties in Nederland, België en Duitsland opgenomen in de database.

Met de bijdrage van het MenzisFonds wil de stichting een volgende stap zetten: van informatie naar praktijk. Samen met locaties in Noord-Nederland worden autismevriendelijke activiteiten georganiseerd die niet alleen toegankelijker zijn voor bezoekers, maar ook dienen als praktijktraining voor medewerkers. Daarbij worden niet alle prikkels weggenomen, maar worden prikkels, communicatie, voorspelbaarheid en bejegening bewuster ingericht.

“Veel locaties willen toegankelijker worden, maar weten niet altijd hoe. Door samen een activiteit autismevriendelijker in te richten, ervaren medewerkers wat het verschil maakt: duidelijke informatie vooraf, voorspelbare communicatie, passende bejegening en aandacht voor prikkels in de omgeving. Die kennis blijft vervolgens aanwezig binnen de organisatie”, aldus Romano Sandee, initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme.

De stichting verwacht dat de activiteiten bijdragen aan meer ontspanning, sociale ontmoeting en deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast ontvangen deelnemende locaties concrete aanbevelingen om hun toegankelijkheid structureel te verbeteren.

De bijdrage werd toegekend door het MenzisFonds, dat initiatieven ondersteunt die bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en welzijn. Stichting Uit met Autisme werd geselecteerd uit 141 inzendingen en behoorde tot de organisaties uit de regio Noord die tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Menzis in Groningen hun initiatief mochten presenteren.

Over Stichting Uit met Autisme

Stichting Uit met Autisme zet zich in voor meer autonomie in de vrije tijd voor mensen met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid. Via onafhankelijke reviews, trainingen, ervaringsdeskundigheid en praktische hulpmiddelen helpt de stichting mensen om beter voorbereid op pad te gaan en passende activiteiten te vinden.

Meer informatie: www.uitmetautisme.nl

Bron: Romano Sandee, Initiatiefnemer Stichting Uit met Autisme