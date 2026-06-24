Mogelijk vrijdag weercode rood wegens hitte

WINSCHOTEN – De kans groot dat het KNMI vrijdag een code rood gaat afgeven vanwege de hitte. Nu is dat nog code oranje. Diverse weermodellen laten zien dat de hittegolf die Frankrijk nu teistert aanstaande vrijdag recht op ons land afkoerst en ook onze regio treft. Het Franse weermodel Arome25 klokt in onze regio, het oosten van de provincie Groningen, temperaturen met uitschieters tot 40 graden.
Morgen, donderdag, is in het noorden van het land iets koeler, maar vrijdag wordt het erg heet. Het Duitse ICON-D2-model, kiest voor de iets mildere, maar nog altijd hete variant. Dit model berekent vrijdag 36°C voor Stadskanaal, Veendam, Winschoten en Groningen-Stad. Het Nederlandse weermodel, dat Harmonie heet, zit dichter bij het Franse weermodel en voorspelt aan het einde van de middag temperaturen tot 40 graden in het oosten van onze provincie.
Bij een weercode rood treedt de zwaarste fase van het hitteplan in werking, waarbij de gezondheid van iedereen gevaar loopt, dus ook van mensen die jong en gezond zijn. Het RIVM adviseert dan binnen te blijven op een koele plek, zware fysieke inspanning volledig te vermijden en zeer regelmatig water te drinken. Daarnaast wordt van iedereen gevraagd om extra om te kijken naar kwetsbaren in de omgeving, zoals ouderen, zieken en jonge kinderen.