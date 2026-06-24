Nieuw college van Pekela officieel geïnstalleerd, afscheid van wethouder Reiny Kuiper

PEKELA – Tijdens een speciale raadsvergadering is woensdagavond het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela officieel geïnstalleerd. Daarmee komt een einde aan de formatieperiode en kan het nieuwe gemeentebestuur daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van de plannen voor de komende vier jaar.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart sloten de fracties van PVV, SP en CDA een coalitieakkoord. De drie partijen droegen Arthur van Dooren, Ellen van Klaveren-Spelde en Eddie Jonker voor als wethouders.

De gemeenteraad stelde de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders vast. Arthur van Dooren gaat aan de slag voor 0,95 fte. Hij blijft daarnaast voor 0,05 fte werkzaam als treinmachinist bij NS Reizigers om zijn bevoegdheden als machinist te behouden. Ellen van Klaveren-Spelde vervult haar functie volledig en wordt benoemd voor 1 fte.

Eddie Jonker wordt tot en met 31 december 2026 benoemd voor 0,4 fte. Jonker is momenteel nog werkzaam bij GasTerra BV. Omdat deze onderneming per 1 januari 2027 wordt opgeheven, rondt hij daar eerst nog lopende werkzaamheden af. Vanaf 1 januari 2027 is hij volledig beschikbaar als wethouder en wordt zijn aanstelling uitgebreid naar 1 fte.

De drie nieuwe wethouders legden tijdens de vergadering de eed of belofte af. Het nieuwe college bestaat daarmee uit burgemeester Jaap Kuin, Arthur van Dooren namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddie Jonker namens het CDA.

Sociaal gezicht

Volgens de coalitie ligt er een robuust en realistisch collegeprogramma met een sociaal gezicht, passend bij Pekela en de wensen van haar inwoners. De komende vier jaar staan volgens de coalitie in het teken van leefbare dorpen, kansengelijkheid, bestaanszekerheid en een gezonde toekomst voor alle inwoners. Centraal staat het versterken van een zorgzame samenleving.

De coalitievorming kende een intensieve en soms roerige aanloop. De formatie stond onder leiding van oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester Rikus Jager. Als winnaar van de verkiezingen nam de Pekelder PVV het voortouw in zowel de verkenningen als de formatiegesprekken. Tijdens de vergadering werd Jager door de raad bedankt voor zijn inzet tijdens het formatieproces.

Afscheid van Reiny Kuiper

Ook werd afscheid genomen van tweede locoburgemeester en wethouder Reiny Kuiper (PvdA), die met pensioen gaat. Burgemeester Jaap Kuin sprak hem met lovende woorden toe en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente.

Volgens Kuin laat Kuiper de gemeente financieel uitstekend achter. “We gaan hem missen, niet alleen vanwege zijn kennis en inzet, maar ook vanwege zijn gezelschap en humor,” aldus de burgemeester. Met een knipoog voegde hij eraan toe: “Hij is een man bij wie je je portemonnee kunt laten liggen en die je misschien nog voller terugkrijgt.”

Kuiper ontving bloemen en een langdurig applaus van de aanwezigen. De afgelopen week was hij al meerdere keren in het zonnetje gezet, maar woensdagavond volgde het officiële afscheid. Hoewel hij stopt als wethouder, blijft hij actief lid van PRO Pekela. Ook namens Samen voor Pekela werden woorden van dank uitgesproken.

Nieuwe raadsleden

Tijdens de vergadering werden tevens drie nieuwe raadsleden benoemd. Voor de PVV werd Rein Kuiper geïnstalleerd, voor de SP Gerard Loos en voor het CDA Ellen van der Hoek. De nieuwe raadsleden ontvingen felicitaties van de raad en aanwezigen.

Na afloop van de vergadering werd het officiële gedeelte afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto’s: Freddy Stötefalk