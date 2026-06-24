Opbouw Kloosterpop in volle gang, organisatie treft maatregelen vanwege warmte

SCHEEMDA – Op het terrein aan de Lutkelant wordt momenteel volop gewerkt aan de opbouw van Kloosterpop 2026. Vrijwilligers, leveranciers en andere betrokkenen zijn druk bezig om het festivalterrein gereed te maken voor vier dagen vol muziek, activiteiten en gezelligheid.
Steeds meer onderdelen van het terrein krijgen vorm. De feesttent staat inmiddels overeind, attracties worden opgebouwd en de laatste technische voorbereidingen zijn in volle gang. Van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni staat Scheemda weer in het teken van het populaire evenement.
Programma
Kloosterpop wordt donderdagavond afgetrapt met de traditionele bingo. De feesttent opent om 18.30 uur, waarna de eerste bingoronde om 19.45 uur van start gaat.
Vrijdagavond staat vanaf 20.00 uur in het teken van de feestavond. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder meer Straatwaarde en DJ Dennis, die zorgen voor een avond vol feest, meezingers en gezelligheid. De avond wordt geopend met Noordpool Troupe Orkest.
Op zaterdag opent het festivalterrein om 14.30 uur. Verdeeld over drie podia treden verschillende artiesten en bands op, waaronder Kris Kross Amsterdam, De Heinoos en de tributeband Slash n’ Roses. In totaal staan er elf acts op het programma en duurt het festival tot 01.30 uur.
Naast de muziek zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, waaronder een reuzenrad, trampolines, een klimwand, een fotobooth en een Silent Disco. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen, mits zij worden begeleid.
Op zondag wordt het weekend afgesloten met een fietspuzzeltocht en het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi.
Extra maatregelen vanwege de warmte
Vanwege de verwachte hoge temperaturen heeft de organisatie aanvullende maatregelen getroffen. Op het terrein zijn gratis waterpunten beschikbaar, zijn extra schaduwplekken gecreëerd en worden ventilatoren ingezet. Daarnaast is op verschillende locaties verkoeling met water aanwezig.
De organisatie adviseert deelnemers aan de fietspuzzeltocht om deze zo vroeg mogelijk op de dag te rijden. Ook tijdens het beachvolleybaltoernooi wordt rekening gehouden met de warmte door extra drinkpauzes en verkoelmomenten in te lassen.
“Drink voldoende water, zoek regelmatig de schaduw op en let ook een beetje op elkaar,” aldus de organisatie. “Met de getroffen maatregelen hopen we iedereen een veilig en plezierig festivalweekend te bezorgen.”
De organisatie kijkt uit naar een drukbezocht weekend en verwacht de komende dagen de laatste voorbereidingen af te ronden voordat Kloosterpop officieel van start gaat.
Meer info op www.kloosterpop.nl
Bron en foto’s: Kloosterpop