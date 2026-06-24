Openbaar vervoer weer opgestart: “Ik baalde flink, want ik moet gewoon naar mijn werk”

WINSCHOTEN – Het regionale en landelijke openbaar vervoer komt na de landelijke ochtendstaking van vandaag weer op gang. Hoewel de bussen en treinen tussen 04:00 uur en 08:00 uur volledig stilstonden, meldt vervoerder Arriva dat de opstart voorspoedig verloopt. Sinds 09:00 uur rijdt het merendeel van de bussen en treinen in de regio weer volgens de normale dienstregeling. Maar reizigers op het station van Winschoten baalden wel.

Met de landelijke staking voeren de vakbonden actie tegen de kabinetsplannen, die volgens hen zorgen voor verslechteringen van de WIA en de WW, en gepaard gaan met harde bezuinigingen op de zorg. Omdat het een vrijwillige staking betrof — waarbij iedere medewerker zelf de afweging maakte om al dan niet het werk neer te leggen — was vooraf onduidelijk hoe groot de uitval exact zou zijn. In de vroege ochtend bleek de impact hoe dan ook enorm: het overgrote deel van het bus- en treinverkeer lag volledig stil.

In onze regio zorgde dit voor lege bushaltes in dorpen als Ter Apel, Vlagtwedde en Bellingwolde. Toch werd niet iedereen door het nieuws bereikt, op het station van Winschoten verzamelde zich vanochtend een tiental reizigers dat nog niet op de hoogte was van de acties. Groningen1 sprak daar een aantal reizigers die inmiddels weer op weg konden.

“Vanochtend werd ik wakker en kwam mijn man naar me toe met zijn telefoon. Daar stonden allemaal treinen op die niet bleken te rijden. Ik baalde flink, want ik moet gewoon naar mijn werk”, vertelt een van hen. “Gelukkig rijdt de trein nu wel. Ik ging hier net wel met gemengde gevoelens heen, zo van: zal die wel of niet komen? Maar ik zie hem in de verte al aankomen, dus ik ben allang blij.”

Onder de gestrande reizigers heerste vooral opluchting dat de actie van relatief korte duur was. “Ik heb er alle begrip voor dat ze staken, maar voor de reiziger is het natuurlijk ontzettend jammer. Het geeft veel overlast. Gelukkig duurde het maar tot acht uur vanochtend en is het geen tweedaagse staking geworden.”