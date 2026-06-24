Pekelder Kaderbrief 2026: koers houden met oog op de toekomst

PEKELA – De raad van de gemeente Pekela heeft gisteren (23 juni) de Kaderbrief 2026 vastgesteld. In deze jaarlijkse brief schetst de gemeente de financiële en inhoudelijke koers voor de komende jaren.
Wethouder Financiën Reiny Kuiper: ‘De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt om Pekela financieel gezond te houden. Het meerjarenbeeld is positief en dat betekent dat we verder kunnen bouwen aan een sterker, duurzamer en leefbaarder Pekela.’
Hoewel Pekela er financieel prima voor staat, vraagt de Kaderbrief om een realistische en nuchtere blik op de toekomst. Gemeenten in heel Nederland, ook Pekela, staan mogelijk voor financiële uitdagingen door de onzekerheid rondom de bijdragen vanuit het Rijk vanaf 2028. Ook hebben gemeenten te maken met hogere kosten in onder andere het sociaal domein. ‘Dat vraagt soms om afwegingen, maar bovenal verstandig bestuur,’ aldus wethouder Kuiper.
Tegelijkertijd beschikt Pekela over een sterke gemeenschap van betrokken inwoners, verenigingen en organisaties. En dragen middelen uit bijvoorbeeld Nij Begun en de Regio Deals bij om te blijven investeren in de plannen voor Pekela. Wethouder Kuiper: ‘Dat geeft ons een solide fundament voor de uitdagingen én kansen die voor ons liggen.’
Toekomst
Op verzoek van de raad gaat het college aan de slag met een voorstel hoe een mogelijke stijging van de rioolheffing in 2027 voorkomen kan worden. Het riool in Pekela is op leeftijd en de aanleg- en onderhoudskosten van riolering worden duurder. Verder gaat de gemeente Pekela de komende jaren verder met onder andere de ontwikkeling van Nieuwe Pekela (Thuus in Nij Pekel), het bouwen van woningen en de aanpak van het Pekelder Hoofddiep.
Bron: Gemeente Pekela