Rectificatie: Berichtgeving isolatieaanpak en Otera B.V.

Op 20 juni 2026 hebben wij op deze website een artikel gepubliceerd onder de titel “Oplichters NIJ Begun actief in de regio”, waarbij een foto werd getoond van een medewerker van het bedrijf Otera B.V. Daardoor kon de suggestie worden gewekt dat Otera B.V. ten onrechte in verband gebracht met termen als “oplichting”, “nep-adviseurs” en “misleiding”. Voor deze suggestie dat Otera B.V. zich schuldig maakt aan strafbare feiten of misleiding bestaat geen feitelijke grondslag. Otera B.V. is een regulier verduurzamingsbedrijf dat los staat van de door de gemeente geuite waarschuwingen. Wij betreuren deze onzorgvuldigheid. Het artikel is inmiddels aangepast en de betreffende foto is definitief verwijderd.
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